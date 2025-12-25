Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
14:08 25.12.2025
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Недавно на конференции по искусственному интеллекту слышал сравнение происходящих изменений, их влияние на развитие отраслей с реализацией космической программы. Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
