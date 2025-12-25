https://ria.ru/20251225/putin-2064593092.html
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:08:00+03:00
2025-12-25T14:08:00+03:00
2025-12-25T14:19:00+03:00
владимир путин
россия
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064591805_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_c507bf4c06ce2f6db4636eea32b73625.jpg
https://ria.ru/20251223/issledovanie-2064043884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064591805_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_4f26df41b61b8f32854cbfdc40faaf24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, искусственный интеллект (ии)
Владимир Путин, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
Путин: ИИ быстро завоевывает все сферы жизни