Путин открыл итоговое заседание Государственного совета
Путин открыл итоговое заседание Государственного совета - РИА Новости, 25.12.2025
Путин открыл итоговое заседание Государственного совета
25.12.2025
Президент РФ Владимир Путин открыл итоговое заседание Государственного совета, передает корреспондент РИА Новости.
политика
россия
высший эвразийский экономический совет (веэс)
россия
Путин открыл итоговое заседание Государственного совета
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл итоговое заседание Государственного совета, передает корреспондент РИА Новости.
Президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России
.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.