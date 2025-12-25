https://ria.ru/20251225/putin-2064589958.html
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, он сообщил, что подписал соответствующий указ. РИА Новости, 25.12.2025
Путин подписал указ о объявлении Года единства народов России