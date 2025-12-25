Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
14:05 25.12.2025 (обновлено: 14:11 25.12.2025)
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, он сообщил, что подписал соответствующий указ. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:05:00+03:00
2025-12-25T14:11:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Путин подписал указ о объявлении Года единства народов России

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, он сообщил, что подписал соответствующий указ.
«
"2026 год объявлен у нас годом Единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.
Россия Владимир Путин Общество
 
 
Заголовок открываемого материала