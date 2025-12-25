Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
13:46 25.12.2025
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом
Президент РФ Владимир Путин давал поручения правительству по ходу встречи с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2025
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом

Песков: Путин давал поручения правительству по ходу встречи с бизнесом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин давал поручения правительству по ходу встречи с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, стоит ли ожидать каких-то решений по итогам встречи Путина с бизнесом.
"Были подняты отдельные проблемы, да, президент просил правительство проработать ряд вопросов, были даны по ходу (встречи - ред.) поручения", - сказал Песков журналистам.
Ранее Песков сообщил, что Путин 24 декабря "поздно вечером" провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на ней среди прочего обсуждались импортозамещение и ситуация с ключевой ставкой.
