https://ria.ru/20251225/putin-2064583672.html
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом - РИА Новости, 25.12.2025
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом
Президент РФ Владимир Путин давал поручения правительству по ходу встречи с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:46:00+03:00
2025-12-25T13:46:00+03:00
2025-12-25T13:46:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251225/peskov-2064581262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом
Песков: Путин давал поручения правительству по ходу встречи с бизнесом