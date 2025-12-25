https://ria.ru/20251225/putin-2064583066.html
Путин обсудил с представителями бизнеса волнующие их вопросы
Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 25.12.2025
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
