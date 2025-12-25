https://ria.ru/20251225/putin-2064581987.html
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний"
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний"
Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с девочкой, желание которой он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:40:00+03:00
2025-12-25T13:40:00+03:00
2025-12-25T13:40:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний"
Песков: Путин в четверг пообщается с девочкой, желание которой он исполнил