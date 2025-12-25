Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний"
13:40 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/putin-2064581987.html
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний"
Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с девочкой, желание которой он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.12.2025
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: Путин в четверг пообщается с девочкой, желание которой он исполнил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с девочкой, желание которой он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня мы также ожидаем - во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на "Елке желаний". Путин помог исполниться ее желанию", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
3 декабря, 15:07
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
