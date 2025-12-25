https://ria.ru/20251225/putin-2064503815.html
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина - РИА Новости, 25.12.2025
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина
Президент России Владимир Путин направил поздравление с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:16:00+03:00
2025-12-25T08:16:00+03:00
2025-12-25T08:27:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
владимир путин
николас мадуро
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064491915.html
https://ria.ru/20251225/tramp-2064483857.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро, мирный план сша по украине
В мире, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро, Мирный план США по Украине
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина
Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с Рождеством и Новым годом