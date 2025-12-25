Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина
08:16 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/putin-2064503815.html
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина - РИА Новости, 25.12.2025
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина
Президент России Владимир Путин направил поздравление с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:16:00+03:00
2025-12-25T08:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
МИД Венесуэлы рассказал о рождественском поздравлении Путина

Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с Рождеством и Новым годом

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Перейти в медиабанк
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МЕХИКО, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале, приложив перевод послания.
"Ваше Превосходительство господин Президент, дорогой Николас! Поздравляю Вас от всего сердца по случаю Рождества и Нового года… Хотел бы подтвердить нашу неизменную солидарность с народом Венесуэлы, который сталкивается с беспрецедентным внешним давлением", - говорится в письме президента РФ.
Российский лидер отметил в тексте поздравления, что прошедший год в отношениях двух стран "был весьма успешным", и упомянул подписание Договора о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, которое "создало условия для качественного и конструктивного расширения взаимодействия во всех сферах".
Путин заверил в готовности продолжать тесное сотрудничество "по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки" и пожелал Мадуро "крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных обязанностях", а всем гражданам Венесуэлы - благополучия и мира.
