01:51 25.12.2025 (обновлено: 08:53 25.12.2025)
Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса
Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на ней среди прочего обсуждались импортозамещение и ситуация с ключевой ставкой, сообщил РИА Новости, 25.12.2025
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
россия
экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей, Александр Шохин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на ней среди прочего обсуждались импортозамещение и ситуация с ключевой ставкой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня (24 декабря. — Прим. ред.) поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", — сказал он.
Малый бизнес не должен пострадать от новой налоговой системы, заявил Путин
19 декабря, 13:48
Малый бизнес не должен пострадать от новой налоговой системы, заявил Путин
19 декабря, 13:48
Там также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента и руководитель Центробанка.
По словам Пескова, мероприятие носило деловой и прикладной характер. Его участники обсудили демографическую ситуацию, политику компаний, направленную на поддержку рождаемости, и их инвестиционную активность.
"Затрагивались вопросы защиты окружающей среды и другие. <...> Говорили о ставке, кредитовании, курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", — уточнил пресс-секретарь.
Председатель РСПП Александр Шохин пригласил Путина на 35-й съезд союза предстоящей весной.
Встреча президента с представителями бизнеса проходила в закрытом формате.
Путин рассказал о крупных проектах с участием предпринимателей из СНГ
22 декабря, 13:07
Путин рассказал о крупных проектах с участием предпринимателей из СНГ
22 декабря, 13:07
 
Экономика Россия Владимир Путин Дмитрий Песков Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин
 
 
