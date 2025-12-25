https://ria.ru/20251225/putin-2064486051.html
Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса
Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на ней среди прочего обсуждались импортозамещение и ситуация с ключевой ставкой, сообщил РИА Новости, 25.12.2025
россия
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на ней среди прочего обсуждались импортозамещение и ситуация с ключевой ставкой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня (24 декабря. — Прим. ред.) поздно вечером Владимир Путин
провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", — сказал он.
Там также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента и руководитель Центробанка.
По словам Пескова, мероприятие носило деловой и прикладной характер. Его участники обсудили демографическую ситуацию, политику компаний, направленную на поддержку рождаемости, и их инвестиционную активность.
"Затрагивались вопросы защиты окружающей среды и другие. <...> Говорили о ставке, кредитовании, курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", — уточнил пресс-секретарь.
Председатель РСПП Александр Шохин пригласил Путина на 35-й съезд союза предстоящей весной.
Встреча президента с представителями бизнеса проходила в закрытом формате.