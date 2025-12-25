Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия и КНДР смогли реализовать договор о партнерстве
00:59 25.12.2025 (обновлено: 01:05 25.12.2025)
Путин заявил, что Россия и КНДР смогли реализовать договор о партнерстве
россия, кндр, владимир путин, ким чен ын
Россия, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Путин заявил, что Россия и КНДР смогли реализовать договор о партнерстве

Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, написал президент России Владимир Путин в поздравительной новогодней телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
"Важно, что совместными усилиями нам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в письме, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
