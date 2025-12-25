Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР будут укреплять связи
00:56 25.12.2025
Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР будут укреплять связи
Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР будут укреплять связи
россия, кндр, в мире, владимир путин, ким чен ын
Россия, КНДР, В мире, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР будут укреплять связи

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление связей РФ и КНДР отвечает интересам народов государств и идет в русле построения справедливого многополярного миропорядка, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уверен, что мы будем и впредь всемерно укреплять дружественные, союзнические связи, конструктивно взаимодействовать в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле построения справедливого многополярного миропорядка", - говорится в поздравительной телеграмме президента России лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое цитирует агентство.
Путин заявил, что Россия и КНДР смогли реализовать договор о партнерстве
Россия КНДР В мире Владимир Путин Ким Чен Ын
 
 
