https://ria.ru/20251225/putin-2064482565.html
Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области
Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области - РИА Новости, 25.12.2025
Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T00:54:00+03:00
2025-12-25T00:54:00+03:00
2025-12-25T00:56:00+03:00
кндр
курская область
россия
владимир путин
ким чен ын
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064482310.html
кндр
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр, курская область, россия, владимир путин, ким чен ын, корейская народная армия
КНДР, Курская область, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области
ЦТАК: Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области