Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого братства двух стран, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).