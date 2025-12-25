Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области
00:54 25.12.2025
Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого... РИА Новости, 25.12.2025
кндр, курская область, россия, владимир путин, ким чен ын, корейская народная армия
КНДР, Курская область, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого братства двух стран, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой," - цитирует ЦТАК поздравительную телеграмму, которую Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
