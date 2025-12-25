Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

Глава государства назвал героизм военных из КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию подтверждением дружбы и боевого братства двух стран.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с вернувшимися из России саперами высоко оценил их боевые успехи. Он отметил, что "менее чем за 3 месяца опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвреживать даже и за несколько лет, превратилась в безопасную".