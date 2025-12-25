Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму Президент Российской Федерации В. Путин", — говорится в сообщении агентства.
Глава государства назвал героизм военных из КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию подтверждением дружбы и боевого братства двух стран.
Москве и Пхеньяну удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отметил Путин.
"Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", — говорится в телеграмме.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России на прошлой неделе сообщил, что военнослужащие КНДР приняли участие в масштабной работе по разминированию Курской области.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с вернувшимися из России саперами высоко оценил их боевые успехи. Он отметил, что "менее чем за 3 месяца опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвреживать даже и за несколько лет, превратилась в безопасную".
