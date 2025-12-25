Рейтинг@Mail.ru
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну - РИА Новости, 25.12.2025
00:50 25.12.2025 (обновлено: 01:35 25.12.2025)
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну - РИА Новости, 25.12.2025
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T00:50:00+03:00
2025-12-25T01:35:00+03:00
россия
кндр
ким чен ын
владимир путин
россия, кндр, ким чен ын, владимир путин
Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

ЦТАК: Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму Президент Российской Федерации В. Путин", — говорится в сообщении агентства.
Военнослужащие ВС России и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Курской области появится памятник военным из КНДР
10 декабря, 04:48
Глава государства назвал героизм военных из КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию подтверждением дружбы и боевого братства двух стран.
Москве и Пхеньяну удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отметил Путин.
"Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", — говорится в телеграмме.
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании
13 декабря, 15:40
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России на прошлой неделе сообщил, что военнослужащие КНДР приняли участие в масштабной работе по разминированию Курской области.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с вернувшимися из России саперами высоко оценил их боевые успехи. Он отметил, что "менее чем за 3 месяца опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвреживать даже и за несколько лет, превратилась в безопасную".
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин отметил действия военнослужащих КНДР в Курской области
17 декабря, 13:53
 
