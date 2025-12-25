Путин проведет итоговое заседание Госсовета

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг соберет заседание Государственного совета, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

Как отметили в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.

Кадровая потребность

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил ранее, что в среднем около 1,7 миллиона человек в год нужно привлекать в российскую экономику согласно прогнозу на следующие семь лет. Общая замещающая кадровая потребность до 2032 года составляет 12,2 миллиона работников, говорил глава Минтруда.

Министр отмечал, что в России сегодня исторически максимальные показатели занятости. В нынешнем году в экономику пришли почти 500 тысяч новых работников.

Самыми востребованными специалистами с точки зрения запроса экономики в ближайшие семь лет, по словам Котякова, будут медсестры, фельдшеры и акушеры. Он отметил, что на рынке труда также пользуются спросом электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня - квалифицированные рабочие, подчеркивал министр.

Глава Минтруда отмечал, что наибольший прирост числа работников в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, в здравоохранении, а также в обрабатывающей промышленности и сфере информационных технологий.