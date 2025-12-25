Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025

Путин проведет итоговое заседание Госсовета
00:04 25.12.2025
Путин проведет итоговое заседание Госсовета
Президент РФ Владимир Путин в четверг соберет заседание Государственного совета, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг соберет заседание Государственного совета, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как отметили в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин напомнил о задаче избавиться от теневой экономики
19 декабря, 13:30
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
С докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша, губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков, губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев.
Также докладчиками на заседании будут президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

Кадровая потребность

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил ранее, что в среднем около 1,7 миллиона человек в год нужно привлекать в российскую экономику согласно прогнозу на следующие семь лет. Общая замещающая кадровая потребность до 2032 года составляет 12,2 миллиона работников, говорил глава Минтруда.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень
Вчера, 14:48
Министр отмечал, что в России сегодня исторически максимальные показатели занятости. В нынешнем году в экономику пришли почти 500 тысяч новых работников.
Самыми востребованными специалистами с точки зрения запроса экономики в ближайшие семь лет, по словам Котякова, будут медсестры, фельдшеры и акушеры. Он отметил, что на рынке труда также пользуются спросом электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня - квалифицированные рабочие, подчеркивал министр.
Глава Минтруда отмечал, что наибольший прирост числа работников в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, в здравоохранении, а также в обрабатывающей промышленности и сфере информационных технологий.
Что касается текущих показателей занятости, к числу наиболее крупных отраслей в России относятся торговля - сегодня в этой сфере заняты 13,4 миллиона человек, обрабатывающее производство - 10,6 миллиона, строительство - чуть менее 7 миллионов, транспортировка и хранение - почти 6 миллионов человек. В сфере образования заняты 5,5 миллиона работников.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Экономика России находится под контролем правительства и ЦБ, заявил Путин
19 декабря, 12:39
 
Экономика Россия Калужская область Красноярский край Владимир Путин Владислав Шапша Михаил Котюков Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
