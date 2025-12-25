https://ria.ru/20251225/proschanie-2064628495.html
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет с Театре имени Пушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет с Театре имени Пушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее в четверг там же сообщили, что актриса скончалась 25 декабря, ей было 83 года.
"Да, прощание пройдет в Театре Пушкина", — сказала собеседница агентства.
В театре добавили, что о дате и месте прощания сообщат позднее.