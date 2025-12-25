Люди собираются на прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Люди собираются около Театра имени Маяковского, где пройдет прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким, передает корреспондент РИА Новости.

Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 декабря. Церемония прощания с ним начнется в 09.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

К театру приходят друзья, коллеги и поклонники артиста, чтобы проститься с ним. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.

Ранее народная артистка России Юлия Рутберг сообщила РИА Новости, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.

Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры , затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского , где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" - "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.

Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей - Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.