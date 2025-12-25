https://ria.ru/20251225/proekt-2064632282.html
Чернышенко рассказал о проекте стратегии развития образования
Проект стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года подготовлен, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:22:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
образование
россия
Чернышенко рассказал о проекте стратегии развития образования до 2036 года