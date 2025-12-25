Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о проекте стратегии развития образования - РИА Новости, 25.12.2025
15:22 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/proekt-2064632282.html
Чернышенко рассказал о проекте стратегии развития образования
Проект стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года подготовлен, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2025
россия, дмитрий чернышенко, образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Образование
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Проект стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года подготовлен, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вы в своём выступлении упомянули стратегию развития образования. По вашему поручению проект подготовлен. Он в октябре одобрен международной рабочей группой", - сказал Чернышенко в ходе заседания Государственного совета.
Он отметил, что в проекте стратегии отражены вызовы для всей системы образования.
