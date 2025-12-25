Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал авиакомпании обеспечить бесперебойную работу на Новый год - РИА Новости, 25.12.2025
11:42 25.12.2025 (обновлено: 11:48 25.12.2025)
Мишустин призвал авиакомпании обеспечить бесперебойную работу на Новый год
Мишустин призвал авиакомпании обеспечить бесперебойную работу на Новый год
Новогодние праздники требуют от авиакомпаний активной работы - перевозки как пассажиров, так и грузов должны быть эффективными и четкими, заявил премьер-министр
общество, россия, михаил мишустин, аэрофлот
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Аэрофлот
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодние праздники требуют от авиакомпаний активной работы - перевозки как пассажиров, так и грузов должны быть эффективными и четкими, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"Новогодние праздники - это всегда очень активная работа, в том числе "Аэрофлота". Большие такие объемы как перевозки пассажиров, так и грузов, с которыми надо справляться эффективно - чтобы здесь все четко было. Поскольку это очень важно для людей, когда они планируют свои новогодние каникулы, едут в гости или возвращаются из регионов", - сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что компания "Аэрофлот" развивается, однако важно постоянно улучшать бизнес-процессы на основе обратной связи от пассажиров.
