Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/pravo-2064579562.html
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право - РИА Новости, 25.12.2025
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право
Нюрнбергский процесс стал гигантским вкладом в международное право, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:33:00+03:00
2025-12-25T13:33:00+03:00
германия
нюрнберг
ссср
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_706:0:4347:2048_1920x0_80_0_0_1ff7ca9da2dcea3bbb1aeede689e67d0.jpg
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056238971.html
https://ria.ru/20251123/rezhisser-2056891456.html
германия
нюрнберг
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_1258:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_e546da7d12586d569a5859755b8774b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, нюрнберг, ссср, российское военно-историческое общество (рвио)
Германия, Нюрнберг, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право

Историк Мягков: Нюрнберг стал гигантским вкладом в международное право

© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в медиабанк
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нюрнбергский процесс стал гигантским вкладом в международное право, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Он отметил, что в Советском Союзе уже во время Великой Отечественной войны проводились судебные процессы над нацистами и их пособниками на тех территориях, где они совершали преступления, а специально созданная Чрезвычайная государственная комиссия фиксировала все факты, создавая тем самым правовую основу для судебных разбирательств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
20 ноября, 11:15
“У нас были уже вот эти прецеденты, у нас был опыт, у нас были доказательства, у нас были документы. Поэтому им ничего не оставалось делать, как провести этот процесс, который, безусловно, стал гигантским вкладом вообще в международное право”, - сказал Мягков.
По его словам, Нюрнбергский процесс также стал первым в истории, когда под суд попали руководители преступного государства.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Николай Лебедев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала
23 ноября, 09:19
 
ГерманияНюрнбергСССРРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала