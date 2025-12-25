https://ria.ru/20251225/pravo-2064579562.html
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право - РИА Новости, 25.12.2025
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право
Нюрнбергский процесс стал гигантским вкладом в международное право, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил... РИА Новости, 25.12.2025
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право
Историк Мягков: Нюрнберг стал гигантским вкладом в международное право
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нюрнбергский процесс стал гигантским вкладом в международное право, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Он отметил, что в Советском Союзе уже во время Великой Отечественной войны проводились судебные процессы над нацистами и их пособниками на тех территориях, где они совершали преступления, а специально созданная Чрезвычайная государственная комиссия фиксировала все факты, создавая тем самым правовую основу для судебных разбирательств.
“У нас были уже вот эти прецеденты, у нас был опыт, у нас были доказательства, у нас были документы. Поэтому им ничего не оставалось делать, как провести этот процесс, который, безусловно, стал гигантским вкладом вообще в международное право”, - сказал Мягков.
По его словам, Нюрнбергский процесс также стал первым в истории, когда под суд попали руководители преступного государства.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.