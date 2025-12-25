Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нюрнбергский процесс стал гигантским вкладом в международное право, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он отметил, что в Советском Союзе уже во время Великой Отечественной войны проводились судебные процессы над нацистами и их пособниками на тех территориях, где они совершали преступления, а специально созданная Чрезвычайная государственная комиссия фиксировала все факты, создавая тем самым правовую основу для судебных разбирательств.

“У нас были уже вот эти прецеденты, у нас был опыт, у нас были доказательства, у нас были документы. Поэтому им ничего не оставалось делать, как провести этот процесс, который, безусловно, стал гигантским вкладом вообще в международное право”, - сказал Мягков.

По его словам, Нюрнбергский процесс также стал первым в истории, когда под суд попали руководители преступного государства.