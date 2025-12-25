Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
10:12 25.12.2025
Правительство выделило ФРП 1,8 миллиарда рублей на поддержку проектов
Правительство России дополнительно выделило свыше 1,8 миллиарда рублей на поддержку передовых промышленных инициатив, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.12.2025
2025
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России дополнительно выделило свыше 1,8 миллиарда рублей на поддержку передовых промышленных инициатив, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 1,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на реализацию проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В кабмине уточнили, что средства пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП).
Ранее в 2025 году ФРП был дополнительно докапитализирован правительством почти на 21 миллиард рублей.
Фонд предоставляет льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
