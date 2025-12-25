https://ria.ru/20251225/prava-2064487996.html
В МВД рассказали, кому необходимо срочно заменить права
Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.
РИА Новости: нужно срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.
В ведомстве отметили, что согласно пункту 5 положения №14 к постановлению правительства РФ
№З53 действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.
"В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене", — сказали в пресс-службе.
Правоохранители отметили, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на три года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.