В МВД рассказали, кому необходимо срочно заменить права

Правоохранители отметили, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на три года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.