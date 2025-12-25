Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области потушили пожар на производстве - РИА Новости, 25.12.2025
23:17 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/pozhar-2064741281.html
В Тульской области потушили пожар на производстве
В Тульской области потушили пожар на производстве - РИА Новости, 25.12.2025
В Тульской области потушили пожар на производстве
Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на производстве сэндвич-панелей в Тульской области в городе Щекино на площади 4,5 тысячи квадратных метров
происшествия, тульская область, щекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Щекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области потушили пожар на производстве

В Щекино Тульской области потушили пожар на производстве сэндвич-панелей

© Фото : МЧС Тульской области/TelegramПожар в производственном цехе в Щекине Тульской области
Пожар в производственном цехе в Щекине Тульской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : МЧС Тульской области/Telegram
Пожар в производственном цехе в Щекине Тульской области
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на производстве сэндвич-панелей в Тульской области в городе Щекино на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Ранее сообщалось, что пожар в цеху по производству сэндвич-панелей в Тульской области удалось локализовать.
«
"Огнеборцы полностью ликвидировали последствия пожара, произошедшего в здании цеха по производству сэндвич-панелей в городе Щекино, на 4,5 тысячи квадратных метрах. Были эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Согласно исследованиям атмосферного воздуха в зоне жилой застройки у предприятия, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не установлено.
Пожар на химзаводе в Дзержинске потушили
ПроисшествияТульская областьЩекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
