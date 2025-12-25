https://ria.ru/20251225/pozhar-2064638769.html
В Тульской области загорелось здание цеха по производству сендвич-панелей
Здание цеха по производству сендвич-панелей загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Тульской области, проведена эвакуация 12 человек,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:36:00+03:00
происшествия
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
щекино
тульская область
россия
щекино
