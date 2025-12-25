В Тульской области загорелось здание цеха по производству сендвич-панелей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Здание цеха по производству сендвич-панелей загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Тульской области, проведена эвакуация 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.