Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидировали - РИА Новости, 25.12.2025
10:31 25.12.2025 (обновлено: 11:32 25.12.2025)
Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидировали
Пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза" в Москве ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в БЦ "Варшавская плаза" в Москве ликвидирован

© АГН "Москва"Ликвидация пожара в здании бизнес-центра "Варшавская плаза". 25 декабря 2025
Ликвидация пожара в здании бизнес-центра "Варшавская плаза". 25 декабря 2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза" в Москве ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Москве ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Тульской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
24 декабря, 07:30
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
