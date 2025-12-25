https://ria.ru/20251225/pozhar-2064523190.html
Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидировали
Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидировали - РИА Новости, 25.12.2025
Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидировали
Пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза" в Москве ликвидирован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
