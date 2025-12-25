Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
09:18 25.12.2025 (обновлено: 19:05 25.12.2025)
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза", людей эвакуируют, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"

В Москве произошло возгорание на 4-м этаже бизнес-центра "Варшавская плаза"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза", людей эвакуируют, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с четвертого этажа шестиэтажного здания", — говорится в заявлении.
В столичной прокуратуре уточнили, что пожар вспыхнул в помещении, где шел ремонт. Сейчас его ликвидировали на площади 200 квадратных метров. В тушении задействовали 65 спасателей и 18 единиц техники. Пострадавших нет.
Как сообщили в экстренных службах, из здания эвакуировали около 100 человек.
По данным Telegram-каналов, предварительная причина ЧП — короткое замыкание.
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
