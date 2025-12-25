https://ria.ru/20251225/pozhar-2064508713.html
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
25.12.2025
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза", людей эвакуируют, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
2025-12-25T09:18:00+03:00
2025-12-25T09:18:00+03:00
2025-12-25T19:05:00+03:00
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
В Москве произошло возгорание на 4-м этаже бизнес-центра "Варшавская плаза"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза", людей эвакуируют, сообщила
пресс-служба столичного главка МЧС.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с четвертого этажа шестиэтажного здания", — говорится в заявлении.
В столичной прокуратуре уточнили, что пожар вспыхнул в помещении, где шел ремонт. Сейчас его ликвидировали на площади 200 квадратных метров. В тушении задействовали 65 спасателей и 18 единиц техники. Пострадавших нет.
Как сообщили в экстренных службах, из здания эвакуировали около 100 человек.
По данным Telegram-каналов, предварительная причина ЧП — короткое замыкание.