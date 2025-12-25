Рейтинг@Mail.ru
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении
10:45 25.12.2025 (обновлено: 19:03 25.12.2025)
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении

© Getty Images / Sean GallupПостпред Украины при ООН Андрей Мельник
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что был в шоке от теплого приема делегации РФ словенской делегацией на мероприятии, посвященном окончанию пребывания Словении в Совбезе, после чего спешно покинул его.
Мельник в интервью украинскому агентству Укринформ напомнил, что Словения завершает свое пребывание в Совбезе в этом году. В этой связи она провела прощальное мероприятие.
"На этом же мероприятии появились постоянный представитель России (Василий) Небензя и его первый заместитель (Дмитрий) Полянский и едва ли не по-дружески общались, веселились и чувствовали себя как дома. Я был реально в шоке и сразу же попрощался", — сказал Мельник.
Ранее Мельник пожаловался на успехи России и на потерю влияния Киева во всемирной организации. Он заявил, что ситуация для Украины на площадке ООН вряд ли будет становиться легче, а скорее наоборот. Так, по словам Мельника, если в начале 2022 года за Украину отдавали более 140 голосов, то сейчас она имеет менее сотни.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным
12 декабря, 17:58
 
