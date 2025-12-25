https://ria.ru/20251225/postpred-2064527242.html
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении - РИА Новости, 25.12.2025
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что был в шоке от теплого приема делегации РФ словенской делегацией на мероприятии, посвященном окончанию... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:45:00+03:00
2025-12-25T10:45:00+03:00
2025-12-25T19:03:00+03:00
в мире
украина
россия
словения
андрей мельник
оон
украина
россия
словения
