ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол - РИА Новости, 25.12.2025
08:25 25.12.2025
ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол
ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол - РИА Новости, 25.12.2025
ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол
Правительство Германии выступает в роли лоббиста "репарационного кредита" для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную... РИА Новости, 25.12.2025
в мире
россия
германия
украина
сергей нечаев (дипломат)
владимир путин
евросоюз
россия
германия
украина
в мире, россия, германия, украина, сергей нечаев (дипломат), владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Украина, Сергей Нечаев (дипломат), Владимир Путин, Евросоюз
ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол

Нечаев: ФРГ пытается прикрыть посягательство на суверенную собственность России

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 дек – РИА Новости. Правительство Германии выступает в роли лоббиста "репарационного кредита" для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Правительство ФРГ выступает в роли настойчивого лоббиста на площадке ЕС так называемого "репарационного кредита", которым здесь пытаются прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России", - сказал он.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
23 декабря, 07:25
Посол напомнил, что никаких "правовых механизмов" для реализации планов по изъятию активов не существует, а любые не согласованные с Россией операции с суверенными российскими активами чреваты самыми негативными последствиями для его инициаторов, включая репутационные издержки для самого Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СМИ: предложенный Киевом план не содержит упоминания о российских активах
24 декабря, 12:20
 
В миреРоссияГерманияУкраинаСергей Нечаев (дипломат)Владимир ПутинЕвросоюз
 
 
