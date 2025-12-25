БЕРЛИН, 25 дек – РИА Новости. Правительство Германии выступает в роли лоббиста "репарационного кредита" для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
Посол напомнил, что никаких "правовых механизмов" для реализации планов по изъятию активов не существует, а любые не согласованные с Россией операции с суверенными российскими активами чреваты самыми негативными последствиями для его инициаторов, включая репутационные издержки для самого Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.