ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол

БЕРЛИН, 25 дек – РИА Новости. Правительство Германии выступает в роли лоббиста "репарационного кредита" для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.