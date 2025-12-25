https://ria.ru/20251225/posol-2064496487.html
Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил РИА Новости посол Индии в Москве Винай Кумар.
«
"Индийские компании давно работают на этом рынке, работают на других энергетических рынках мира на протяжении десятилетий. Они будут принимать решения, отвечающие их коммерческим интересам", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как американские санкции влияют на закупку российской нефти Индией
.
"Очевидно, что цена играет важное значение при определении коммерческой целесообразности. Вот почему компании покупают сырую нефть на этом рынке. Но я не в курсе коммерческих переговоров", — добавил дипломат.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В октябре минфин США включил "Роснефть
", "Лукойл
" и 34 дочерних структуры этих нефтяных компаний в новый пакет санкций.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай
и Евросоюз.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов.