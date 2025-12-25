Рейтинг@Mail.ru
Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России - РИА Новости, 25.12.2025
06:04 25.12.2025 (обновлено: 07:35 25.12.2025)
Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России
Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России - РИА Новости, 25.12.2025
Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России
Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил РИА Новости посол Индии в Москве Винай... РИА Новости, 25.12.2025
экономика, индия, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, роснефть, лукойл
Экономика, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России

Посол Кумар: индийские компании покупают нефть в РФ из-за привлекательной цены

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил РИА Новости посол Индии в Москве Винай Кумар.
«
"Индийские компании давно работают на этом рынке, работают на других энергетических рынках мира на протяжении десятилетий. Они будут принимать решения, отвечающие их коммерческим интересам", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как американские санкции влияют на закупку российской нефти Индией.
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук
24 декабря, 10:52
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук
24 декабря, 10:52
"Очевидно, что цена играет важное значение при определении коммерческой целесообразности. Вот почему компании покупают сырую нефть на этом рынке. Но я не в курсе коммерческих переговоров", — добавил дипломат.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В октябре минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих нефтяных компаний в новый пакет санкций.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Представитель Кремля Дмитрий Песков выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков рассказал о совместных проектах России с Индией и Китаем
11 декабря, 18:28
 
ЭкономикаИндияРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
