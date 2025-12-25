Посол Индии объяснил, почему страна покупает нефть в России

"Очевидно, что цена играет важное значение при определении коммерческой целесообразности. Вот почему компании покупают сырую нефть на этом рынке. Но я не в курсе коммерческих переговоров", — добавил дипломат.

В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.