В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию
Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:42:00+03:00
