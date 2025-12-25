Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 25.12.2025 (обновлено: 08:15 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/poslanie-2064485295.html
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 25.12.2025
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию
Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:42:00+03:00
2025-12-25T08:15:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064403246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33bc1472706076c5e382d7e1f03cf897.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063031018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064403246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cce4dfc4719f0aa241de4cb551141de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию

Песков: Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, в этом календарном году (послания - ред.) не будет", - сказал Песков газете "Ведомости".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина к Федеральному собранию
18 декабря, 18:47
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала