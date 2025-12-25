Рейтинг@Mail.ru
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи - РИА Новости, 25.12.2025
03:46 25.12.2025 (обновлено: 09:30 25.12.2025)
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи - РИА Новости, 25.12.2025
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи
В следующем году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации, следует из документов американского правительства, с... РИА Новости, 25.12.2025
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
джо байден
анна паулина луна
нато
украина
киев
сша
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, джо байден, анна паулина луна, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Анна Паулина Луна, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи

РИА Новости: Киев получит от США $400 миллионов военной помощи в 2026 году

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. В следующем году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации, следует из документов американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно закону об оборонном бюджете Штатов на 2026 финансовый год, киевские власти получат только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. Там же указывается, что в 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине
16 декабря, 01:27
Сокращение финансирования стало следствием подхода администрации Дональда Трампа. Он не раз заявлял, что Штаты больше не тратят деньги налогоплательщиков, а продают оружие по полной цене партнерам по НАТО для передачи ВСУ.
В апреле 2024-го принятый конгрессом пакет помощи Украине включал 14 миллиардов долларов в рамках той же USAI. В этом году американцы предложили передавать киевскому режиму вооружения и боеприпасы на более чем 5,5 миллиарда долларов в рамках мер, объявленных в последние месяцы правления Джо Байдена.
Как следует из отчетов Госдепа и генинспектора по программам поддержки Украины, всего с начала 2022-го и по третий квартал 2025 года Вашингтон направил около 128 миллиардов долларов. Эта сумма стала рекордной среди всех стран, оказывающих помощь Киеву, и включает в себя поставки оружия, деньги и гуманитарную помощь.
Скандинавские флаги - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В ЕС назревает раскол из-за помощи Украине, пишет Economist
8 декабря, 14:14
В этих же документах указывается, что в период между февралем 2022-го и серединой 2025 года США передали Украине вооружение почти на 70 миллиардов долларов, на поддержание платежеспособности бюджета — около 54 миллиардов, включая кредит в размере 20 миллиардов через процедуру Всемирного банка в декабре 2024-го. Оставшиеся почти четыре миллиарда долларов перевели Киеву в виде гумпомощи.
Всего же американский конгресс ассигновал на Украину и связанные с ней программы, включая операцию "Атлантическая решимость", более 187 миллиардов долларов, говорится в последнем отчете главного инспектора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
22 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампДжо БайденАнна Паулина ЛунаНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАГосударственный департамент США
 
 
Заголовок открываемого материала