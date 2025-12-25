Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. В следующем году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации, следует из документов американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно закону об оборонном бюджете Штатов на 2026 финансовый год, киевские власти получат только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. Там же указывается, что в 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.

Сокращение финансирования стало следствием подхода администрации Дональда Трампа . Он не раз заявлял, что Штаты больше не тратят деньги налогоплательщиков, а продают оружие по полной цене партнерам по НАТО для передачи ВСУ.

USAI . В этом году американцы предложили передавать киевскому режиму вооружения и боеприпасы на более чем 5,5 миллиарда долларов в рамках мер, объявленных в последние месяцы правления В апреле 2024-го принятый конгрессом пакет помощи Украине включал 14 миллиардов долларов в рамках той жеВ этом году американцы предложили передавать киевскому режиму вооружения и боеприпасы на более чем 5,5 миллиарда долларов в рамках мер, объявленных в последние месяцы правления Джо Байдена

Как следует из отчетов Госдепа и генинспектора по программам поддержки Украины, всего с начала 2022-го и по третий квартал 2025 года Вашингтон направил около 128 миллиардов долларов. Эта сумма стала рекордной среди всех стран, оказывающих помощь Киеву, и включает в себя поставки оружия, деньги и гуманитарную помощь.

В этих же документах указывается, что в период между февралем 2022-го и серединой 2025 года США передали Украине вооружение почти на 70 миллиардов долларов, на поддержание платежеспособности бюджета — около 54 миллиардов, включая кредит в размере 20 миллиардов через процедуру Всемирного банка в декабре 2024-го. Оставшиеся почти четыре миллиарда долларов перевели Киеву в виде гумпомощи.