В США пользователи жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon
Пользователи из США жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon - Amazon Web Services (AWS), следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете РИА Новости, 25.12.2025
Пользователи в США жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon WS