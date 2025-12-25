Рейтинг@Mail.ru
В США пользователи жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon
08:22 25.12.2025
В США пользователи жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon
В США пользователи жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon - РИА Новости, 25.12.2025
В США пользователи жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon
Пользователи из США жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon - Amazon Web Services (AWS), следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете РИА Новости, 25.12.2025
в мире, сша, amazon
В мире, США, Amazon
В США пользователи жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon

Пользователи в США жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon WS

Логотип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Amazon. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пользователи из США жалуются на сбои в работе облачной платформы Amazon - Amazon Web Services (AWS), следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
Согласно данным сервиса, число жалоб от пользователей в США начало увеличиваться примерно в 4.35 мск и затем в 6.50 мск достигло пика в 4319 жалоб.
А по состоянию на 7.36 мск было зафиксировано 4310 жалоб.
Amazon Web Services предлагает ряд сервисов для онлайн-приложений. Наиболее известные из них - сервис онлайн-хранения данных Amazon S3 и платформа облачных вычислений EC2. AWS находится под управлением одного из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon.
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса
24 декабря, 22:50
 
