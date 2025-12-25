Рейтинг@Mail.ru
В Кремле обсудили госполитику в отношении российского казачества
11:27 25.12.2025
В Кремле обсудили госполитику в отношении российского казачества
В Кремле обсудили госполитику в отношении российского казачества
россия
политика, россия, дмитрий миронов, николай долуда, александр бугаев, госдума рф, русская православная церковь
Политика, Россия, Дмитрий Миронов, Николай Долуда, Александр Бугаев, Госдума РФ, Русская православная церковь
В Кремле обсудили госполитику в отношении российского казачества

Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Дмитрий Миронов провел заседание Совета по делам казачества, на мероприятии обсуждалась реализация государственной политики в отношении российского казачества, сообщается на официальном сайте Кремля.
"B ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с итогами деятельности Совета в 2025 году, а также с ходом реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества", - говорится в сообщении.
C докладами выступили атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями министерства иностранных дел Игорь Капырин.
В заседании также приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, председатель синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
"По итогам заседания приняты соответствующие решения", - отметили в Кремле.
ПолитикаРоссияДмитрий МироновНиколай ДолудаАлександр БугаевГосдума РФРусская православная церковь
 
 
