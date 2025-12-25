Рейтинг@Mail.ru
05:04 25.12.2025
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России в сопровождении истребителей Су-33 выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:04:00+03:00
2025-12-25T05:04:00+03:00
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Норвежского моря

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России в сопровождении истребителей Су-33 выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота", - сказали в российском оборонном ведомстве.
Как отмечено Минобороны России, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95мс над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Минобороны рассказало о плановом полете Ту-95мс над Японским морем
24 октября, 13:19
 
