Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снегопад и до минус трех градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.12.2025
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, новый год
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и до минус трех градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня под влиянием теплого североатлантического циклона сохранится облачная погода, местами слабый снег, к вечеру, с 17-18 часов, начнется обложной снегопад, ветер западных румбов усилится до 13 метров в секунду, закружат метели с ухудшением видимости на дорогах до 1-4 километров. К полуночи снежный покров подрастет с 2 до 5 сантиметров, в Подмосковье
местами до 6-9 сантиметров. Температура воздуха повысится до 0 - минус 3", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что показания барометров рухнут на целых 18 единиц и составят 737 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.
"В пятницу пройдут интенсивные влажные снегопады, благодаря чему появится снежный покров высотой до 8 сантиметров (в Подмосковье до 9-12 сантиметров), столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Атмосферное давление в ночь достигнет самого барического дна - 733 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что далее до конца декабря температура воздуха будет с каждым днем будет только понижаться и продолжится снег. В субботу днем будет 0 - минус 3, в воскресенье - минус 3 - минус 6.
“В понедельник дневная температура не превысит минус 4 - минус 7, во вторник, 30-го декабря, подморозит до минус 6 - минус 9, в заключительный день года столбики максимальных термометров опустятся до минус 8 - минус 11”, - добавил синоптик.