В ОП рассказали, в каком случае новогодний подарок считается взяткой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодний подарок, который вручается по договоренности в обмен на услугу, расценивается как взятка и грозит уголовной ответственностью и дарителю, и получателю, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В таких случаях уголовную ответственность несут обе стороны - и даритель, и получатель. Главное отличие подарка от взятки не в его стоимости, а в цели дарения. Если подарок передан бескорыстно, это законно, если в обмен на услугу, то попадает под уголовную ответственность. Но стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей", - рассказал Машаров.

Он также отметил, что понятия слова "подарок" в законодательстве нет, но можно оттолкнуться от определения договора дарения: подарок - это вещь или имущественное право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность.