"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию - РИА Новости, 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
"Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании. РИА Новости, 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Словению