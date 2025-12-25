Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
18:44 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию - РИА Новости, 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
"Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:44:00+03:00
2025-12-25T18:44:00+03:00
латвия, литва, эстония, почта россии, общество
Латвия, Литва, Эстония, Почта России, Общество
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию

"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Словению

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения Почты России
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудница отделения Почты России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании.
"Почта России", временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. Авиадоставка в указанные страны продолжается", - сказано в сообщении.
Почта России - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок
29 ноября, 06:24
 
Латвия Литва Эстония Почта России Общество
 
 
