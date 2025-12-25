Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/plennyj-2064516137.html
Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе
Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе - РИА Новости, 25.12.2025
Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе
Пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что ему пришлось по приказу командования ВСУ более полутора месяцев лежать в окопе под Димитровом в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:03:00+03:00
2025-12-25T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
димитров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
https://ria.ru/20251006/plennyy-2046560805.html
https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html
https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063985147.html
россия
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Димитров, Вооруженные силы Украины
Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе

Пленный Луцюк рассказал, как его заставили полтора месяца лежать в окопе

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что ему пришлось по приказу командования ВСУ более полутора месяцев лежать в окопе под Димитровом в ДНР и слушать, не проезжает ли кто-то по находящемуся рядом мосту.
"Нас привезли двоих в Мирноград (украинское название Димитрова - ред.), дали рацию, показали направление и сказали: там есть мост разрушенный, метров 30 от моста окопаться, антидроновыми плащами накрыться сверху, выкопать окоп, лежку в стороне и слушать дорогу", - сказал Луцюк.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
6 октября, 05:07
Он уточнил, что такая же задача была у его напарника, которому был выделен соседний окоп. Каждый слушал дорогу по 12 часов, после чего передавал задачу напарнику и "отсыпался". Данные об услышанных машинах, мотоциклах и голосах им нужно было передавать командованию.
По словам пленного, вылезать из окопов можно было только для того, чтобы забрать продукты, доставленные дронами "Баба-Яга". У Луцюка с напарником было стрелковое оружие и гранаты, но пользоваться ими разрешалось, только если кто-то подходил к ним на расстояние ближе 10 метров. Более того, именно на таком расстоянии работал тепловизор, который им выдали для ночных наблюдений.
В Минобороны РФ уточнили, что в окопе украинец пролежал более полутора месяцев.
Решение о том, чтобы сдаться, пленный принял во время одного из обстрелов. Он насчитал более 30 разрывов снарядов и с каждым новым был всё больше уверен, что следующий его убьет. После этого, как рассказал украинец, он "вылез в ступоре каком-то" и решил "идти домой к родственникам".
Военнослужащий ВСУ Сергей Пачков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области
21 февраля, 13:32
В конце концов на рассвете его заметили военнослужащие российской группировки "Центр" и взяли в плен.
"Отношение было хорошее, давали воды, накормили, обогрели, медики дали лекарство. Человеческое отношение. Ребята, не бойтесь сдаваться Вооруженным Силам России! Они относятся нормально! Не отстреливайтесь до конца, если будете отстреливаться, вас, соответственно, убьют. А так вы останетесь живы! Нормальное человеческое отношение. Нет такого, как нам показывают по видосикам: убьют, будут издеваться - нет такого!" - обратился Луцюк к другим, всё еще воюющим украинцам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
23 декабря, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДимитровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала