Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что ему пришлось по приказу командования ВСУ более полутора месяцев лежать в окопе под Димитровом в ДНР и слушать, не проезжает ли кто-то по находящемуся рядом мосту.
"Нас привезли двоих в Мирноград (украинское название Димитрова - ред.), дали рацию, показали направление и сказали: там есть мост разрушенный, метров 30 от моста окопаться, антидроновыми плащами накрыться сверху, выкопать окоп, лежку в стороне и слушать дорогу", - сказал Луцюк.
Он уточнил, что такая же задача была у его напарника, которому был выделен соседний окоп. Каждый слушал дорогу по 12 часов, после чего передавал задачу напарнику и "отсыпался". Данные об услышанных машинах, мотоциклах и голосах им нужно было передавать командованию.
По словам пленного, вылезать из окопов можно было только для того, чтобы забрать продукты, доставленные дронами "Баба-Яга". У Луцюка с напарником было стрелковое оружие и гранаты, но пользоваться ими разрешалось, только если кто-то подходил к ним на расстояние ближе 10 метров. Более того, именно на таком расстоянии работал тепловизор, который им выдали для ночных наблюдений.
В Минобороны РФ уточнили, что в окопе украинец пролежал более полутора месяцев.
Решение о том, чтобы сдаться, пленный принял во время одного из обстрелов. Он насчитал более 30 разрывов снарядов и с каждым новым был всё больше уверен, что следующий его убьет. После этого, как рассказал украинец, он "вылез в ступоре каком-то" и решил "идти домой к родственникам".
В конце концов на рассвете его заметили военнослужащие российской группировки "Центр" и взяли в плен.
"Отношение было хорошее, давали воды, накормили, обогрели, медики дали лекарство. Человеческое отношение. Ребята, не бойтесь сдаваться Вооруженным Силам России! Они относятся нормально! Не отстреливайтесь до конца, если будете отстреливаться, вас, соответственно, убьют. А так вы останетесь живы! Нормальное человеческое отношение. Нет такого, как нам показывают по видосикам: убьют, будут издеваться - нет такого!" - обратился Луцюк к другим, всё еще воюющим украинцам.
