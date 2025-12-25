Украинский военнопленный рассказал, как полтора месяца лежал в окопе

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что ему пришлось по приказу командования ВСУ более полутора месяцев лежать в окопе под Димитровом в ДНР и слушать, не проезжает ли кто-то по находящемуся рядом мосту.

"Нас привезли двоих в Мирноград (украинское название Димитрова - ред.), дали рацию, показали направление и сказали: там есть мост разрушенный, метров 30 от моста окопаться, антидроновыми плащами накрыться сверху, выкопать окоп, лежку в стороне и слушать дорогу", - сказал Луцюк.

Он уточнил, что такая же задача была у его напарника, которому был выделен соседний окоп. Каждый слушал дорогу по 12 часов, после чего передавал задачу напарнику и "отсыпался". Данные об услышанных машинах, мотоциклах и голосах им нужно было передавать командованию.

По словам пленного, вылезать из окопов можно было только для того, чтобы забрать продукты, доставленные дронами "Баба-Яга". У Луцюка с напарником было стрелковое оружие и гранаты, но пользоваться ими разрешалось, только если кто-то подходил к ним на расстояние ближе 10 метров. Более того, именно на таком расстоянии работал тепловизор, который им выдали для ночных наблюдений.

В Минобороны РФ уточнили, что в окопе украинец пролежал более полутора месяцев.

Решение о том, чтобы сдаться, пленный принял во время одного из обстрелов. Он насчитал более 30 разрывов снарядов и с каждым новым был всё больше уверен, что следующий его убьет. После этого, как рассказал украинец, он "вылез в ступоре каком-то" и решил "идти домой к родственникам".

В конце концов на рассвете его заметили военнослужащие российской группировки "Центр" и взяли в плен.