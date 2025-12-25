https://ria.ru/20251225/plaza-2064519593.html
Около ста человек эвакуировали из бизнес-центра "Варшавская плаза" в Москве
Около 100 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Варшавская плаза" в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.12.2025
