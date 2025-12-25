Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
11:00 25.12.2025
Почти 4 тыс предпринимателей из новых регионов пользуются платформой МСП.РФ
Почти 4 тыс предпринимателей из новых регионов пользуются платформой МСП.РФ

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Почти 4 тысячи предпринимателей из новых регионов зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба института развития.
Это позволило малому и среднему бизнесу Донбасса и Новороссии более 38 тысяч раз воспользоваться мерами поддержки и сервисами платформы. Наиболее популярными стали сервисы бизнес-обучения, проверки контрагентов, регистрации бизнеса и конструктор документов.
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки
16 декабря, 14:05
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки
16 декабря, 14:05
"Малый и средний бизнес исторических регионов активно интегрируется в экономику страны. За счет цифровизации мер господдержки местные предприниматели могут оперативно получить на МСП.РФ необходимый финансовый и нефинансовый инструментарий для обеспечения устойчивой текущей деятельности и развития бизнеса. Помимо федеральных программ, на цифровой платформе активно пополняется перечень уникальных мер поддержки для МСП в новых регионах. Уже опубликовано 26 таких мер", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он уточнил, что среди этих мер – организация участия в выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях для развития кооперации, предоставление микрозаймов, консультационные услуги, в том числе по стандартизации и сертификации товаров и услуг субъектов МСП.
По словам Исаевича, всего на получение региональных мер поддержки в новых регионах получено уже более 430 заявок от предпринимателей.
Помимо региональных мер предприниматели могут также получить поддержку федеральных органов власти и институтов развития. Наиболее востребованными из них являются субсидии и гранты, информация о которых ежедневно обновляется на платформе.
Всего МСП.РФ объединяет доступ к данным о более чем 1 тысячи уникальных региональных и федеральных мер поддержки. Благодаря Цифровому профилю предпринимателя платформа сама подбирает подходящие для конкретного бизнеса меры поддержки, услуги и сервисы, а процесс заполнения необходимой для получения поддержки документации сократился с одного дня до 15 минут.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Промышленные МСП получат льготное финансирование почти на 180 млрд рублей
17 декабря, 15:22
 
