Почти 4 тыс предпринимателей из новых регионов пользуются платформой МСП.РФ

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Почти 4 тысячи предпринимателей из новых регионов зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба института развития.

Это позволило малому и среднему бизнесу Донбасса и Новороссии более 38 тысяч раз воспользоваться мерами поддержки и сервисами платформы. Наиболее популярными стали сервисы бизнес-обучения, проверки контрагентов, регистрации бизнеса и конструктор документов.

"Малый и средний бизнес исторических регионов активно интегрируется в экономику страны. За счет цифровизации мер господдержки местные предприниматели могут оперативно получить на МСП.РФ необходимый финансовый и нефинансовый инструментарий для обеспечения устойчивой текущей деятельности и развития бизнеса. Помимо федеральных программ, на цифровой платформе активно пополняется перечень уникальных мер поддержки для МСП в новых регионах. Уже опубликовано 26 таких мер", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он уточнил, что среди этих мер – организация участия в выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях для развития кооперации, предоставление микрозаймов, консультационные услуги, в том числе по стандартизации и сертификации товаров и услуг субъектов МСП.

По словам Исаевича, всего на получение региональных мер поддержки в новых регионах получено уже более 430 заявок от предпринимателей.

Помимо региональных мер предприниматели могут также получить поддержку федеральных органов власти и институтов развития. Наиболее востребованными из них являются субсидии и гранты, информация о которых ежедневно обновляется на платформе.