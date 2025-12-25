В России выросли продажи подержанных пикапов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продажи подержанных пикапов в России в ноябре выросли на 12% в годовом выражении и составили 3 375 единиц, ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда этот сегмент авторынка показывает положительную динамику, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Если продажи новых пикапов в нашей стране продолжают падать, то подержанных – растут. И это происходит уже пятый месяц подряд... Так, по данным агентства, в ноябре нынешнего года россияне приобрели 3 375 пикапов с пробегом. Это на 12% больше, чем в том же месяце 2024-го", - говорится в сообщении.
Японская Toyota стала самой популярной маркой в данном сегменте, в ноябре россияне приобрели 747 пикапов с пробегом от японского производителя, что составляет 22% от общего объема продаж. Еще около 18% пришлось на японский бренд Mitsubishi (597 штук), а третье место с долей рынка 12% занял отечественный УАЗ (407 штук).
Лидером среди моделей стал пикап Toyota Hilux (642 штуки), следом идут Mitsubishi L200 (594 штуки) и УАЗ "Пикап" (407 штук).
