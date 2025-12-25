В России выросли продажи подержанных пикапов

«

"Если продажи новых пикапов в нашей стране продолжают падать, то подержанных – растут. И это происходит уже пятый месяц подряд... Так, по данным агентства, в ноябре нынешнего года россияне приобрели 3 375 пикапов с пробегом. Это на 12% больше, чем в том же месяце 2024-го", - говорится в сообщении.