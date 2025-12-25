Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи подержанных пикапов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 25.12.2025 (обновлено: 18:09 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/pikapy-2064684256.html
В России выросли продажи подержанных пикапов
В России выросли продажи подержанных пикапов - РИА Новости, 25.12.2025
В России выросли продажи подержанных пикапов
Продажи подержанных пикапов в России в ноябре выросли на 12% в годовом выражении и составили 3 375 единиц, ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда этот сегмент... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:43:00+03:00
2025-12-25T18:09:00+03:00
россия
автостат
ульяновский автомобильный завод (уаз)
toyota corolla
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064693879_0:283:3076:2014_1920x0_80_0_0_35aae373870f5db3515626fe7a93771a.jpg
https://ria.ru/20251116/avto-2055289768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064693879_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_997aa28fee4c1b4955bac0ac688a78a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, автостат, ульяновский автомобильный завод (уаз), toyota corolla, авто
Россия, Автостат, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Toyota Corolla, Авто
В России выросли продажи подержанных пикапов

Автостат: продажи пикапов с пробегом в ноябре выросли в пятый раз подряд, на 12%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает автомобиль УАЗ "Пикап" в автосалоне УАЗ
Покупатель осматривает автомобиль УАЗ Пикап в автосалоне УАЗ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Покупатель осматривает автомобиль УАЗ "Пикап" в автосалоне УАЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продажи подержанных пикапов в России в ноябре выросли на 12% в годовом выражении и составили 3 375 единиц, ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда этот сегмент авторынка показывает положительную динамику, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
«
"Если продажи новых пикапов в нашей стране продолжают падать, то подержанных – растут. И это происходит уже пятый месяц подряд... Так, по данным агентства, в ноябре нынешнего года россияне приобрели 3 375 пикапов с пробегом. Это на 12% больше, чем в том же месяце 2024-го", - говорится в сообщении.
Японская Toyota стала самой популярной маркой в данном сегменте, в ноябре россияне приобрели 747 пикапов с пробегом от японского производителя, что составляет 22% от общего объема продаж. Еще около 18% пришлось на японский бренд Mitsubishi (597 штук), а третье место с долей рынка 12% занял отечественный УАЗ (407 штук).
Лидером среди моделей стал пикап Toyota Hilux (642 штуки), следом идут Mitsubishi L200 (594 штуки) и УАЗ "Пикап" (407 штук).
"По итогам 11 месяцев 2025 года в России было куплено 32,5 тысячи подержанных пикапов – на 5% больше, чем в январе – ноябре прошлого года", - добавили в "Автостате".
Работа официального дилерского центра Chery в ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
16 ноября, 13:28
 
РоссияАвтостатУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Toyota CorollaАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала