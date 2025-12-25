https://ria.ru/20251225/peskov-2064585472.html
Песков обсудил с журналистом LCI дело Винатье*
Песков обсудил с журналистом LCI дело Винатье* - РИА Новости, 25.12.2025
Песков обсудил с журналистом LCI дело Винатье*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению главы российского государства Владимира Путина созвонился с журналистом телеканала... РИА Новости, 25.12.2025
Песков по поручению Путина созвонился с журналистом LCI по поводу Винатье
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению главы российского государства Владимира Путина созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом Гарро по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье*.
Ранее журналист французского телеканала LCI Гарро, который задавал вопрос президенту на пресс-конференции по поводу француза Винатье*, заявил в эфире своего телеканала, что Песков
позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье* и Парижу
на этот счет было сделано предложение.
"Я могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли был такой звонок, идут ли контакты между Москвой
и Парижем на этот счет.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал Путину
вопрос, может ли семья Лорана Винатье*, который признан в РФ
иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, надеяться на обмен или помилование президента.
В августе сообщалось, что в отношении Винатье*, ранее осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж".
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье*полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ
России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* признан иноагентом в РФ