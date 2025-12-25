https://ria.ru/20251225/peskov-2064581127.html
Разговор Путина с Трампом в четверг не планируется, заявил Песков
Разговор Путина с Трампом в четверг не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 25.12.2025
Разговор Путина с Трампом в четверг не планируется, заявил Песков
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом в четверг не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:38:00+03:00
2025-12-25T13:38:00+03:00
2025-12-25T13:40:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
Разговор Путина с Трампом в четверг не планируется, заявил Песков
Песков: телефонный разговор Путина с Трампом сегодня не планируется