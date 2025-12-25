Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о встрече Путина с бизнесом - РИА Новости, 25.12.2025
13:38 25.12.2025 (обновлено: 13:56 25.12.2025)
Песков рассказал о встрече Путина с бизнесом
Конструктивный и прямой обмен мнениями состоялся на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Конструктивный и прямой обмен мнениями состоялся на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков ранее сообщил, что Путин поздно вечером в среду провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на которой обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием.
"Был такой конструктивный прямой обмен мнениями", - сказал Песков журналистам, добавив, что встреча была содержательной и носила прикладной характер.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Государство и впредь будет поддерживать инновационный бизнес, заявил Путин
17 декабря, 12:29
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
