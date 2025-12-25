Песков рассказал о встрече Путина с бизнесом

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Конструктивный и прямой обмен мнениями состоялся на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Был такой конструктивный прямой обмен мнениями", - сказал Песков журналистам, добавив, что встреча была содержательной и носила прикладной характер.