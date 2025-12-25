https://ria.ru/20251225/peskov-2064580895.html
Песков рассказал о встрече Путина с бизнесом
Песков рассказал о встрече Путина с бизнесом
Конструктивный и прямой обмен мнениями состоялся на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 25.12.2025
