https://ria.ru/20251225/peskov-2064580771.html
Песков назвал вопрос подготовки кадров архиважным для экономики
Песков назвал вопрос подготовки кадров архиважным для экономики - РИА Новости, 25.12.2025
Песков назвал вопрос подготовки кадров архиважным для экономики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал архиважным вопрос подготовки кадров для российской экономики. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:38:00+03:00
2025-12-25T13:38:00+03:00
2025-12-25T13:38:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251225/novak-2064559176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал вопрос подготовки кадров архиважным для экономики
Песков назвал архиважным вопрос подготовки кадров для российской экономики