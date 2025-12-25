Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Владимира Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине на фоне его рождественского обращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочется задаться вопросом, способен ли он (Владимир Зеленский - ред.) принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - сказал он журналистам, говоря о сообщениях о рождественском обращении Зеленского.