Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения - РИА Новости, 25.12.2025
13:37 25.12.2025 (обновлено: 14:29 25.12.2025)
Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Владимира Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине на фоне его... РИА Новости, 25.12.2025
дмитрий песков
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
дмитрий песков, в мире, украина, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине
Дмитрий Песков, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Владимира Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине на фоне его рождественского обращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
"Хочется задаться вопросом, способен ли он (Владимир Зеленский - ред.) принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - сказал он журналистам, говоря о сообщениях о рождественском обращении Зеленского.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Разговор Путина с Трампом в четверг не планируется, заявил Песков
Дмитрий ПесковВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
