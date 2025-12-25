https://ria.ru/20251225/peskov-2064580176.html
Путин уже поздравил Трампа с Рождеством, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин уже поздравил лидера США Дональда Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.12.2025
Путин уже поздравил Трампа с Рождеством, заявил Песков
