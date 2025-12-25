Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 25.12.2025 (обновлено: 06:05 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/peskov-2064485407.html
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию - РИА Новости, 25.12.2025
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится, когда он сочтет необходимым с точки зрения готовности содержания и рабочего... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:46:00+03:00
2025-12-25T06:05:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_5c121b7071113a9a24823725cde0d7c5.jpg
https://ria.ru/20251225/poslanie-2064485295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_8bd8cbfaf12ff1180c97e6055e46b369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию

Песков: послание Путина Федеральному собранию будет, когда он сочтет необходимым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится, когда он сочтет необходимым с точки зрения готовности содержания и рабочего графика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Ведомости".
Как сообщил представитель Кремля, в уходящем году послание Путина не планируется.
"После того как президент посчитает необходимым, оно состоится – и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно", — сказал Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию
Вчера, 01:42
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала