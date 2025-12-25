https://ria.ru/20251225/peskov-2064485407.html
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится, когда он сочтет необходимым с точки зрения готовности содержания и рабочего... РИА Новости, 25.12.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
