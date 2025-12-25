Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе выше прожиточного минимума. Дело не в величине отложенных сумм, а в регулярности накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
«
"На самом деле, уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", — объяснил он.
Чем раньше начать копить на собственную пенсию, тем лучше. Так быстрее сформируется привычка регулярно откладывать средства. Она станет основой вашей финансовой стабильности и в будущем позволит собрать значительные суммы.
В противном случае, несерьезное отношение к деньгам способно привести к проблемам с накоплениями даже при высоком доходе, заключил Беляков.
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
22 декабря, 02:18