Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию

"На самом деле, уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", — объяснил он.