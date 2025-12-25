Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию - РИА Новости, 25.12.2025
03:18 25.12.2025
Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию
Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию - РИА Новости, 25.12.2025
Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию
Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе выше прожиточного минимума. Дело не в величине отложенных сумм, а в регулярности накоплений, рассказал... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T03:18:00+03:00
2025-12-25T03:18:00+03:00
экономика
пенсии
пенсионеры
пенсия
https://ria.ru/20251222/pensiya-2063721595.html
экономика, пенсии, пенсионеры, пенсия
Экономика, Пенсии, Пенсионеры, Пенсия
Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию

Глава НАПФ Беляков: копить на пенсию стоит при доходе выше прожиточного минимума

© РИА Новости / Александр Кряжев
Выдача пенсий
Выдача пенсий
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе выше прожиточного минимума. Дело не в величине отложенных сумм, а в регулярности накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
«
"На самом деле, уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", — объяснил он.
Чем раньше начать копить на собственную пенсию, тем лучше. Так быстрее сформируется привычка регулярно откладывать средства. Она станет основой вашей финансовой стабильности и в будущем позволит собрать значительные суммы.
В противном случае, несерьезное отношение к деньгам способно привести к проблемам с накоплениями даже при высоком доходе, заключил Беляков.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
22 декабря, 02:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
