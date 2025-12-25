Рейтинг@Mail.ru
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 25.12.2025 (обновлено: 13:13 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/pasport-2064573349.html
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца - РИА Новости, 25.12.2025
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца
Германия и Румыния перестанут признавать паспорта РФ старого образца с 1 января 2026 года, Польша - с 1 апреля 2026 года, говорится в опубликованном на сайте... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:05:00+03:00
2025-12-25T13:13:00+03:00
германия
еврокомиссия
румыния
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_562:630:2635:1796_1920x0_80_0_0_1c81a337088912f142d328bf7d2b96ce.jpg
https://ria.ru/20221221/pasporta-1840221593.html
германия
румыния
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, еврокомиссия, румыния, польша, в мире
Германия, Еврокомиссия, Румыния, Польша, В мире
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца

ФРГ, Румыния и Польша перестанут признавать загранпаспорта РФ старого образца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Германия и Румыния перестанут признавать паспорта РФ старого образца с 1 января 2026 года, Польша - с 1 апреля 2026 года, говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии документе.
В обновлённой по состоянию на 23 декабря таблице о принимаемых странами Евросоюза паспортах третьих стран указано, что Румыния и Германия перестанут принимать с 1 января 2026 года российские обычные небиометрические паспорта. Польша сделает то же самое с 1 апреля 2026 года.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
В ЕС решили не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах
21 декабря 2022, 13:10
 
ГерманияЕврокомиссияРумынияПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала