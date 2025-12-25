https://ria.ru/20251225/pasport-2064573349.html
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца
Германия и Румыния перестанут признавать паспорта РФ старого образца с 1 января 2026 года, Польша - с 1 апреля 2026 года, говорится в опубликованном на сайте... РИА Новости, 25.12.2025
