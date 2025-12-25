Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

"Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров - до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов", - сказали в компании.

Там уточнили, что срок в семь дней распространяется на искусственные елки и елочные украшения, а также гирлянды.