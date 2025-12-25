Рейтинг@Mail.ru
Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ozon-2064484438.html
Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров
Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров - РИА Новости, 25.12.2025
Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров
Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:28:00+03:00
2025-12-25T01:28:00+03:00
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267654_60:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_71c582d7cfbd884e89fb978e2a46ff7a.jpg
https://ria.ru/20251201/ozon-2058999918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267654_567:0:3298:2048_1920x0_80_0_0_9e2c236759cf095b8ab2c541c34d1a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ozon
Ozon
Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров

РИА Новости: Ozon сократил сроки возврата новогодних товаров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка Ozon
Табличка Ozon - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка Ozon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров - до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов", - сказали в компании.
Там уточнили, что срок в семь дней распространяется на искусственные елки и елочные украшения, а также гирлянды.
В Ozon напомнили, что при возврате товаров их проверяют сотрудники складов и пунктов выдачи заказов. "Мы построили процесс защиты продавцов от необоснованных возвратов: продавец сам принимает решение о возврате. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок", - добавили в пресс-службе.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Ozon объяснили механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи
1 декабря, 17:48
 
Ozon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала