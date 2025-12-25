https://ria.ru/20251225/otkljuchenie-2064737192.html
В Серове произошла авария в котельной
В Серове произошла авария в котельной - РИА Новости, 25.12.2025
В Серове произошла авария в котельной
Отключение одного из трех котлов произошло в котельной в свердловском Серове, возможно снижение температуры у потребителей, сообщил глава Серовского... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:40:00+03:00
2025-12-25T22:40:00+03:00
2025-12-25T22:41:00+03:00
серов
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/85/499008583_0:197:2859:1805_1920x0_80_0_0_c9556560a5f1f6234bd5ada949bdebcb.jpg
https://ria.ru/20251223/moskva-2064069592.html
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054634950.html
серов
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/85/499008583_96:0:2763:2000_1920x0_80_0_0_ed1092d0fcb622a47bbd9cb6264bed3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серов, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Серов, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Серове произошла авария в котельной
В свердловском Серове произошло отключение одного из трех котлов