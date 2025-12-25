Рейтинг@Mail.ru
22:40 25.12.2025
В Серове произошла авария в котельной

В свердловском Серове произошло отключение одного из трех котлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Отключение одного из трех котлов произошло в котельной в свердловском Серове, возможно снижение температуры у потребителей, сообщил глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков.
"Сегодня на севере Свердловской области зафиксированы низкие температуры. По информации ООО "Вертикаль" на котельной №1 произошло отключение котла №1 (нет контроля пламени горелки). В работе находятся два котла из трех. Возможно снижение температуры у потребителей от вышеуказанной котельной", – написал Сизиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что было принято решение об эвакуации терапевтического отделения Серовской городской больницы.
Несмотря на сильные морозы, сотрудники предприятия делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность котельной, заверил глава муниципалитета.
Температура воздуха в Серове минус 33. Как сообщало ГУ МЧС, что в регионе сохраняется аномально низкая среднесуточная температура, примерно на 7 градусов ниже климатической нормы. Так, местами мороз может достигать -42 градуса. Ожидается, что сильные морозы продлятся до 27 декабря.
По открытым данным, население Серова составляет более 91 тысячу человек.
